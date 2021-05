Franse seriemoordenaar Michel Fourniret (79) overleden

Fourniret zat in de Fresnes-gevangenis in Parijs, maar werd op 28 april opgenomen in een ziekenhuis in die stad. Hij verkeerde in kritieke toestand en had last van ademhalingsproblemen. De openbaar aanklager laat weten dat de dood van de veroordeelde moordenaar wordt onderzocht.

De man werd in 2008 veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven jonge vrouwen en meisjes in Frankrijk en België, tussen 1987 en 2001. Zijn ex-vrouw kreeg levenslang voor medeplichtigheid. Na de veroordeling bleek Fourniret schuldig aan nog vijf moorden en verdwijningen. In 2018 kreeg hij nog een levenslange gevangenisstraf opgelegd.