Thekla Reuten wint Portugese prijs voor beste actrice

De psychologische thriller Marionette van regisseur Elbert van Strien is op het festival Fantasporto in Portugal in de prijzen gevallen. Hoofdrolspeelster Thekla Reuten werd bekroond met de prijs voor beste actrice. Daarnaast kreeg Marionette ook de prijs van de critici.

Reuten speelt in de film een kinderpsychiater die haar grip op de realiteit verliest als haar 10-jarige patiënt Manny beweert dat hij haar toekomst kan sturen.

Marionette draaide in het najaar in de Nederlandse bioscopen maar dat was door de coronalockdown maar voor een beperkte tijd. De film is nu te zien via verschillende streamingplatforms. Hij is aan 45 landen verkocht waaronder Engeland, Ierland, Zuid-Korea, China en Oekraïne.