Weer Turkse buitenlandminister in Riyad sinds moord op journalist

Voor het eerst sinds de moord op een Saudische journalist in een Saudisch consulaat in Istanbul is een Turkse buitenlandminister in Saudi-Arabië op bezoek gegaan. Jamal Khashoggi werd begin oktober 2018 vermoord door een Saudisch doodseskader dat waarschijnlijk in opdracht handelde van de feitelijke machthebber in Riyad, kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud. In Turkije zijn 26 Saudi’s aangeklaagd in een proces dat afgelopen zomer in Istanbul is begonnen.