Greenpeace begint nieuwe juridische strijd over stikstofbeleid

Op 20 mei komt Greenpeace met een zogeheten sommatie, waarin alle eisen staan waar de overheid volgens de organisatie aan moet voldoen. De landsadvocaat krijgt dan tijd om daarop te reageren. Als dat antwoord niet bevredigend is, wil de organisatie naar de rechter stappen.

Het voormalige stikstofbeleid van de Nederlandse overheid sneuvelde in 2019 voor de rechter. In de lente van dat jaar haalde de Raad van State, op aangeven van het Europees Hof, een streep door het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat stelsel was in strijd met de Europese wetten voor natuurbescherming, oordeelden de rechters in de veelbesproken zaak.

De eerdere stikstofzaak was aangespannen door de kleinere milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Vergunningen voor bijvoorbeeld veehouderijen en bouwprojecten waarbij stikstofuitstoot een rol speelt, werden onder het oude stelsel te makkelijk verleend. Voortaan moest echt vaststaan dat maatregelen om de natuur te beschermen tegen te hoge stikstofneerslag effectief zijn.