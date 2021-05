5910 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt flink

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen op het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.357 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat komt neer op gemiddeld 7051 per dag. Dat is het laagste cijfer sinds 2 mei, maar toen was er sprake van een storing. In de week tot aan zondag werden gemiddeld meer dan 7500 coronabesmettingen per dag vastgesteld.