De Jonge: versoepelingen mogen niet leiden tot versloffing

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge ziet in de coronacijfers dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames achter de rug is. De grote vraag is of die daling ‘scherp genoeg’ is voor versoepelingen. Dat zei hij maandag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. De Jonge zei erbij dat versoepelingen dan niet mogen leiden tot het ‘versloffen’ van gedrag, zoals gebeurde rond Koningsdag en de feesten die voetbalsupporters vierden.