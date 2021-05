Grapperhaus: de piek in ziekenhuisopnames lijkt achter de rug

De cijfers van het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de ziekenhuizen ‘lijken toch wel een goede kant op te gaan”, maar of dat betekent dat er versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn is nog niet te zeggen. Dat zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Het besluit wordt dinsdag pas definitief, aldus de bewindsman.

De volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen wil het kabinet pas zetten als dat volgens het Outbreak Management Team verantwoord is. Volgens het meest recente OMT-advies van afgelopen dinsdag zou gekeken moeten worden of het aantal nieuwe opnames van Covid-19-patiënten op zowel de intensive cares als andere afdelingen met ten minste 20 procent is gedaald.

Vooralsnog is daar geen sprake van, maar het kabinet wil afwachten hoe de situatie dinsdag is. Toch ziet Grapperhaus enige reden tot optimisme. Het heeft er ‘behoorlijk wat schijn van’ dat de opnames over hun piek zijn. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) lag het aantal mensen dat in de week tot en met zondag opgenomen moest worden op zowel de IC-afdelingen als andere afdelingen zo’n 10 procent lager. Voor de persconferentie verschijnen er ook nog gegevens over maandag en dinsdag.

Dinsdag komt het kabinet ook met meer duidelijkheid over de mogelijkheid om komende zomer met vakantie te gaan naar het buitenland, zo zei Grapperhaus. Hij waarschuwde wel dat daarbij ook een rol speelt dat andere landen misschien geen Nederlanders willen toelaten omdat zij dit land beschouwen als risicoland.