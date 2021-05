Groot crowdfundingproject voor bouw zonneparken

De dochteronderneming van energieleverancier Greenchoice start naar eigen zeggen met het grootste crowdfundingproject van Nederland. De financiering is bedoeld voor de bouw van nieuwe Nederlandse zonneparken en andere zonnestroomprojecten. Om de projecten te betalen wordt een obligatielening van 15 miljoen euro uitgegeven.

Particulieren kunnen investeren vanaf 250 euro per obligatie. Het doel is om de energietransitie te versnellen en in samenwerking met particulieren meer duurzame energieprojecten te realiseren. De obligatielening heeft een looptijd van drie jaar en biedt een vaste rente van 5 procent voor Greenchoice-klanten en 4,5 procent voor alle andere obligatiehouders.

De te realiseren projecten moeten samen ieder jaar 80.000 huishoudens gaan voorzien in hun energiebehoefte. Ook moet er 200.000 ton CO2 per jaar worden bespaard ten opzichte van de opwekking van stroom uit kolen. Er staan al meerdere projecten gepland, waarvan één in de Rotterdamse haven.

Het is niet de eerste keer dat Greenchoice via dochter KiesZon voor de Toekomst een crowdfundingproject start. Het eerste project werd in 2018 gelanceerd, waarbij tienduizenden zonnepanelen zijn gerealiseerd.