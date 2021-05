Techbedrijven drukken AEX-index in het rood

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 713,90 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1058,19 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent.

In de AEX noteerde zorgtechnologieconcern Philips (min 2,5 procent) ex dividend. Techinvesteerder Prosus, chiptoeleverancier Besi, fintechbedrijf Adyen en chipmachinemaker ASML stonden ook in de staartgroep met verliezen tot 2,4 procent. Koploper was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 1,8 procent.

PostNL

PostNL zakte 5 procent in de MidKap. Het bedrijf leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 108 miljoen pakketten af. Ook nam de omzet van de postactiviteiten flink toe door het stemmen per post tijdens de verkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie. Van de brutowinst van 130 miljoen euro denkt PostNL dat 42 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Als de situatie normaliseert zal deze winst volgens het bedrijf niet terugkeren. De Belgische bank KBC verlaagde zijn advies voor het aandeel.

Galapagos (min 7 procent) was een opvallende daler in de MidKap. Het aantal verhandelde aandelen lag ruimschoots boven het gemiddelde in de afgelopen tien dagen. Vrijdag werden de kwartaalresultaten van de biotechnoloog en de herziening van de pijplijn met potentiële medicijnen van het bedrijf nog goed ontvangen.

AstraZeneca

In Londen daalde AstraZeneca 0,5 procent. De Europese Unie, die de Brits-Zweedse farmaceut ervan beschuldigt bestelde vaccins niet op tijd te leveren, heeft de contracten met het bedrijf niet verlengd. BioNTech steeg daarentegen dik 10 procent in Frankfurt. Brussel heeft een nieuw contract gesloten voor de levering van 1,8 miljard coronavaccins van de Duitse farmaceut en zijn partner Pfizer in de komende twee jaar. Ook sloot BioNTech een Chinees samenwerkingsverband.

De euro was 1,2164 dollar waard, tegen 1,2054 dollar op vrijdag. Op de oliemarkt hield de cyberaanval op de grootste exploitant van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten de gemoederen bezig. Colonial Pipeline legde na de hack zijn pijpleidingen stil. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 65,24 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 68,68 dollar per vat.