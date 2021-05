‘Indiase coronavariant gaat in België rond’

De meer besmettelijke Indiase variant van het coronavirus heeft in België niet alleen een leven geëist in een verpleegtehuis, maar grijpt ook elders in het land om zich heen. De mutant is waarschijnlijk wijder verspreid dan gedacht, zegt de Belgische viroloog Johan Neyts.

De nieuwe variant, die hevig huishoudt in India, is besmettelijker én mogelijk minder gevoelig voor de coronavaccins die in omloop zijn. De mutant dook de afgelopen dagen op in een verpleegtehuis in Borsbeek bij Antwerpen, terwijl alle bewoners daar al waren ingeënt. Een van de bewoners bezweek.

Steekproeven brachten zondagavond nog eens negentien gevallen van de Indiase variant aan het licht, zegt Neyts op de Belgische nieuwszender Radio 1. ‘De helft daarvan kunnen we linken aan reizen naar India, de andere helft niet. Dat betekent dat de variant aan het circuleren is”, zij het ‘waarschijnlijk nog niet zo heel veel”.