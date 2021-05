‘Duitsland gaat Janssen-vaccin alleen aan 60-plussers toedienen’

Het besluit heeft te maken met potentiële bijwerkingen. Het vaccin van Janssen zou bij sommige mensen kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Denemarken besloot eerder deze maand als eerste land om helemaal te stoppen met het gebruik van het middel, maar veel andere landen vinden die stap te ver gaan. De Europese medicijnenwaakhond EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben Janssen goedgekeurd. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen.

Het vaccin van Janssen uit Leiden werd in maart goedgekeurd in de Europese Unie, dus ook in Duitsland. Het middel hoeft in tegenstelling tot andere in de EU gebruikte vaccins maar één keer te worden toegediend.