PostNL onderuit op Damrak ondanks sterk coronakwartaal

PostNL zakte 5,5 procent in de MidKap. Het bedrijf leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 108 miljoen pakketten af. Die waren goed voor een omzet van 662 miljoen euro. Door het stemmen per post tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie nam de omzet van de postactiviteiten ook flink toe. Van de brutowinst van 130 miljoen euro denkt PostNL dat 42 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Als de situatie normaliseert zal deze winst volgens het bedrijf niet terugkeren.

De Europese beurzen lieten weinig beweging zien na de koerswinsten van voor het weekeinde. Na het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag zijn alle ogen nu gericht op de inflatiecijfers in de Verenigde Staten en Europa, die lager in de week naar buiten komen.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 713,96 punten. De MidKap won een fractie tot 1056,88 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

In de AEX noteerde zorgtechnologieconcern Philips (min 2,7 procent) ex dividend. Sterkste stijger was staalproducent ArcelorMittal met een winst van 2,3 procent. In de MidKap was biotechnoloog Galapagos de grootste daler met een min van 5,9 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam ging aan kop met een plus van bijna 3 procent.

AstraZeneca

Ook bleef de aandacht uitgaan naar de farmaceutische sector. In Londen daalde AstraZeneca 0,4 procent. De Europese Unie, die de Brits-Zweedse farmaceut ervan beschuldigt bestelde vaccins niet op tijd te leveren, heeft de contracten met het bedrijf niet verlengd. BioNTech maakte daarentegen een koerssprong van 11 procent in Frankfurt. Brussel heeft een nieuw contract gesloten voor de levering van 1,8 miljard coronavaccins van de Duitse farmaceut en zijn partner Pfizer in de komende twee jaar.

Op de oliemarkt hield de cyberaanval op de grootste exploitant van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten de gemoederen bezig. Colonial Pipeline legde na de computerhack zijn pijpleidingen stil. De hackers maken gebruik van gijzelsoftware en eisen geld om de systemen vrij te geven. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 65,36 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 68,78 dollar per vat. De euro was 1,2148 dollar waard, tegen 1,2054 dollar op vrijdag.