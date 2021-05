Niet-olie-economie Saudi-Arabië groeit weer

De niet-oliesector liet in de eerste drie maanden van 2021 een groei van 3,3 procent noteren ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Daartegenover stond een krimp van de oliesector met 12 procent, de sterkste neergang in tien jaar tijd. Alles bij elkaar resteerde voor de economie als geheel een daling van 3,3 procent, aldus het Saudische statistiekbureau op basis van voorlopige cijfers.

Saudi-Arabië is ‘s werelds grootste exporteur van ruwe olie. In het land is sprake van een geleidelijke terugkeer naar een normale gang van zaken. Dit na de dubbele crisis die werd veroorzaakt door de onrust op de oliemarkt en de corona-impact.

In de oliesector van het land is sinds mei vorig jaar sprake van een sterke krimp. Dit nadat landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC, waaronder Saudi-Arabië, afspraken de productie te verlagen om de prijzen voor olie te stabiliseren. De Saudische olieproductie daalde in het eerste kwartaal dit jaar tot 8,15 miljoen vaten per dag, van gemiddeld bijna 10 miljoen vaten per dag een jaar eerder.

De prijs van ruwe Brentolie is geleidelijk gestegen tot bijna 70 dollar per vat, na vorig jaar een dieptepunt van minder dan 20 dollar per vat te hebben bereikt. In het eerste kwartaal van 2021 kostte Brent gemiddeld 61,30 dollar per vat, tegen 50,57 dollar een jaar eerder.