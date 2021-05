Sony kan sterke vraag naar PlayStation 5 niet bijbenen

Sony verkocht in het afgelopen boekjaar, dat liep tot april, 7,8 miljoen exemplaren van de PS5. In het huidige boekjaar moeten dat er minstens 14,8 miljoen worden, zo is het streven van Sony. Sinds de introductie in november is de spelcomputer echter moeilijk verkrijgbaar, ook door de tekorten van onderdelen zoals chips, waarmee wereldwijd meer bedrijven kampen.

Volgens Sony blijft de vraag naar het apparaat onverminderd groot, geholpen ook door de coronacrisis waardoor mensen die noodgedwongen thuis moeten blijven zoeken naar vertier. De PS5 zou qua verkopen ook de populaire voorganger PlayStation 4 moeten kunnen evenaren. Daarvan zijn er tot nu toe bijna 116 miljoen van verkocht.

Om de vraag bij te benen wil het bedrijf de productie snel opvoeren. Ook als de crisis voorbij is denkt Sony dat de PS5 populair zal blijven. Wel daalde het aantal maandelijkse actieve gebruikers op het PlayStation-netwerk in de periode januari tot en met maart tot 109 miljoen, van 114 miljoen een kwartaal eerder, wat suggereert dat mensen steeds vaker weer buiten de deur vermaak zoeken.