Aandacht voor PostNL aan begin nieuwe beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar PostNL. De post- en pakketbezorger deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat er veel meer online werd gewinkeld vanwege de coronapandemie. Het bedrijf denkt wel dat een groot deel van die inkomsten eenmalig zal zijn. Het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag blijft verder de stemming op de Europese markten ondersteunen. Door de lager dan verwachte banengroei is het risico dat de Federal Reserve zijn steunbeleid afbouwt afgenomen. Verder wordt uitgekeken naar de inflatiecijfers in de VS en Europa, die later deze week naar buiten komen.

PostNL leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 108 miljoen pakketten af. Die waren goed voor een omzet van 662 miljoen euro. Door het stemmen per post tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie nam de omzet van de postactiviteiten toe tot 466 miljoen. Van de brutowinst van 130 miljoen euro denkt PostNL dat 42 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Als de situatie normaliseert zal deze winst niet terugkeren, verwacht het bedrijf. De Belgische krant De Tijd meldde daarnaast afgelopen weekend dat PostNL en GLS in België worden vervolgd voor sociale fraude.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de week. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend vooruit in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street.

Farmaceutische sector

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de farmaceutische sector. De Europese Unie, die farmaceut AstraZeneca ervan beschuldigt bestelde vaccins niet op tijd te leveren, heeft de contracten met het Brits-Zweedse bedrijf niet verlengd. Dit weekeinde werd bekend dat de EU de komende twee jaar kan rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. De Duitse farmaceut BioNTech liet daarnaast weten coronavaccins tegen kostprijs te willen verkopen aan armere landen. Het vrijgeven van patenten op coronavaccins voor ontwikkelingslanden is volgens het bedrijf geen goed idee.

Op de oliemarkt houdt de cyberaanval op de grootste uitbater van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten de gemoederen bezig. Colonial Pipeline haalde uit voorzorg bepaalde IT-systemen offline en legde zijn pijpleidingen stil. De hackers, de cybercriminele groep DarkSide, eisen geld om de systemen van Colonial Pipeline weer vrij te geven. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 65,29 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 68,73 dollar per vat. De euro was 1,2151 dollar waard, tegen 1,2054 dollar op vrijdag.