Productie Nederlandse industrie neemt toe

De gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland is in maart met 3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Een maand eerder was er nog sprake van 2,3 procent krimp. Ook is het vertrouwen van industriële ondernemers in april verder verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Ruim de helft van alle gemeten sectoren produceerde in maart meer dan dezelfde periode in 2020. De transportmiddelensector groeide met 17 procent het meest. Een jaar eerder, toen de coronacrisis net was uitgebroken, moesten veel autofabrieken noodgedwongen sluiten. Daarna volgen de machine- en rubber- en kunststofsectoren met de meeste groei. De productie in de reparatie en installatie van machines daalde met bijna een kwart het hardst. Ook de productie in de voedingsmiddelenindustrie ging licht omlaag.

Daarnaast neemt het vertrouwen van producenten verder toe. Dat bereikte in maart het hoogste niveau van de afgelopen twee jaar. Ook het Duitse producentenvertrouwen, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, steeg. Dat kwam op het hoogste niveau in drie jaar tijd uit. Wel zijn ondernemers daar iets minder positief over toekomstige bedrijvigheid. Door de coronacrisis zijn de vooruitzichten nog altijd onzeker.