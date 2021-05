Zuid-Koreaanse president wil ‘onomkeerbare vrede’ met Noord-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is van plan om zijn laatste jaar in functie te gebruiken om ‘onomkeerbare vrede’ op het Koreaanse schiereiland te bereiken. Hij hoopt daarbij op de steun van de Amerikaanse president Joe Biden met wie hij volgende week een ontmoeting heeft.

Moon zei maandag in een toespraak dat het nu ‘tijd is om actie te ondernemen. Ik zal het laatste jaar van mijn ambtstermijn beschouwen als een laatste kans om van een onvolledige vrede naar een onomkeerbare vrede te gaan.’

De Zuid-Koreaanse president ontmoet zijn Amerikaanse ambtsgenoot op 21 mei in het Witte Huis. Noord-Korea zal dan hoog op de agenda staan. Moon wordt de tweede leider van een ander land die persoonlijke gesprekken met Biden voert sinds hij aantrad, na een top in april met de Japanse premier Yoshihide Suga. ‘Ook zullen we ons Noord-Korea-beleid nauw coördineren om de inter-Koreaanse dialoog en die tussen de VS en Noord-Korea te herstellen,’ zei Moon.

De regering-Biden heeft aangegeven mogelijk bereid te zijn om sancties te versoepelen in ruil voor stappen van leider Kim Jong-un om zijn atoomarsenaal te bevriezen, te beperken en af ​​te bouwen. Dat zou Kim kunnen helpen om de economie in zijn land te herstellen.

Noord- en Zuid-Korea hebben formeel nooit vrede gesloten na een oorlog van halverwege de twintigste eeuw.