Man schiet zes gasten dood op verjaardagsfeest in Colorado

Een man heeft het vuur geopend op de gasten van een verjaardagsfeestje in een woonwagenpark in de Amerikaanse staat Colorado en zes mensen doodgeschoten. De politie vond in de nacht van zaterdag op zondag, kort na middernacht (plaatselijke tijd), zes lichamen en een ernstig gewonde man die later in het ziekenhuis overleed. De vermoedelijke schutter was een van de overledenen.

De kinderen die aanwezig waren op het feestje bleven ongedeerd en zijn ondergebracht bij familieleden. De vermeende dader was de vriend van een vrouwelijk slachtoffer en schoot zichzelf dood na het bloedbad, aldus de politie. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk.

Vuurwapens zijn wijdverbreid in de VS en jaarlijks sterven tienduizenden Amerikanen door een wapen. In 2019 waren er volgens gegevens van het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) 39.707 dodelijke slachtoffers. In ongeveer 60 procent van de gevallen was er sprake van zelfmoord.