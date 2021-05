Architect Helmut Jahn overleden

De architect Helmut Jahn, vooral bekend om zijn hoogbouw, is op 81-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan van Duitse komaf kwam om het leven tijdens een fietsongeval in de buurt van Chicago. Jahn ontwierp het ruim 100 meter hoge hoofdkantoor van de Fortisbank aan de Blaak in Rotterdam.

Ook onder meer het Sony Center bij de Potsdamer Platz in Berlijn en de Messeturm in Frankfurt am Main zijn van zijn hand. Hij zei geïnspireerd te zijn door architect en Bauhaus-legende Mies van der Rohe.