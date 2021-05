Benzine-achtige stof in riool Lelystad nog altijd niet weg

De benzine-achtige stof in het riool in Lelystad is nog altijd niet weg. Zondagavond waren nog ongeveer 60 woningen in twee straten in de wijk Punter ontruimd vanwege de stof die daar zaterdagavond werd geroken. ‘Het valt ons ook tegen. We hadden gehoopt dat het nu wel weg zou zijn”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nog steeds bezig de monsters uit het riool te onderzoeken, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland. ‘We wachten met smart op de uitslag.’ Sinds zaterdagavond onderzoekt het RIVM de stof. De apparatuur van de brandweer heeft gevaarlijke dampen gemeten bij het riool.

Voor bewoners die nog niet naar huis kunnen en die niet bij vrienden of familie terecht kunnen, wordt voor onderdak gezorgd voor de nacht. Omdat het ‘onvoorspelbaar is wat de vloeistof doet, omdat we niet weten wat het is”, sluit de veiligheidsregio nieuwe ontruimingen niet uit. ‘Het rioolstelsel heeft aftakkingen en is bijvoorbeeld dieper dan we verwachten, wat ons soms weer verrast”, zegt de woordvoerder.

Tankwagens

Er zijn zondag aan het eind van de middag tankwagens ingezet om het water af te voeren zodat het riool vervolgens weer doorgespoeld kan worden. Daar was de brandweer mee gestopt omdat het gemaal waar het vervuilde rioolwater heen gaat, dreigde te overspoelen. Daardoor zou de benzine-achtige stof op andere plekken in het riool terecht komen.

Meerdere mensen die al wel terug naar hun huis mochten, hebben geklaagd over hoofdpijn. Bij sommige mensen hangt de lucht nog in de woning. De veiligheidsregio raadt hen aan het huis goed te ventileren. ‘Ook is het goed om putjes door te spoelen en de wc door te trekken, zodat alles uit het riool weggespoeld wordt”, zegt een woordvoerder. Als mensen dan nog steeds last houden van hoofdpijn, wordt geadviseerd een huisarts te raadplegen.