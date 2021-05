Kabinet wacht op meer informatie voor besluit over versoepelingen

Het demissionaire kabinet beslist dinsdag of er ruimte is om vanaf 18 mei meer coronamaatregelen los te laten. Onder meer dierentuinen, pretparken en sportscholen mogen op basis van de huidige situatie hoop koesteren, maar een definitief besluit valt pas dinsdag. Dat melden ingewijden na afloop van het Catshuisoverleg.

De bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen week gedaald tot rond het niveau waarbij eventueel versoepelingen mogelijk zouden zijn. Maar omdat de cijfers nog altijd sterk schommelen, wacht het kabinet de ontwikkelingen van de komende dagen af voordat het de knoop doorhakt.

In het Catshuis is ook de zomervakantie besproken. Het huidige, dringende advies om alleen naar het buitenland te reizen als dat echt noodzakelijk is, loopt op 15 mei af. Ook over het reisadvies voor de periode daarna valt dinsdag een besluit. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge houden dan weer een persconferentie.