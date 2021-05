‘Eredivisievoetballer verdacht van matchfixing met gele kaart’

Eén gokker zou met een inzet van 3000 euro op de gele kaart, zo’n 13.000 euro hebben gewonnen. Twee andere gokkers verdienden zo’n 1000 euro met het zogenaamde spotfixing. Dat is een vorm van matchfixing waarbij opzettelijk een handeling in een wedstrijd wordt verricht, zoals het halen van een kaart of veroorzaken van een penalty, om daar vervolgens geld mee te verdienen. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat dit in Nederland gebeurt.

NOS maakt de naam van de speler niet bekend, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit en er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan.

Onderzoek

De Landelijke Eenheid van de politie kon zondag niet bevestigen dat een onderzoek gaande is. Ook de woordvoerder van de politie Midden-Nederland zei er geen informatie over te hebben. In het gebied van die eenheid ligt Zeist, waar het hoofdkantoor van voetbalbond KNVB staat.

Een politiewoordvoerder heeft het verhaal wel tegenover de NOS bevestigd. ‘We nemen het heel serieus”, zegt een politiewoordvoerder. ‘Zodra de signalen bij ons zijn binnengekomen zijn we een onderzoek gestart.’ Volgens de NOS onderzoekt de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie of hier sprake is van oplichting en wie er precies gedupeerd zijn.