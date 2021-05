Britten mogen binnenkort weer knuffelen

Volgens het Britse stappenplan om uit de coronalockdown te komen, is het de bedoeling meerdere regels over sociale contacten vanaf 17 mei op te heffen. In huis mogen zes mensen of twee huishoudens elkaar dan ontmoeten. Daarnaast kunnen restaurants, cafés en pubs hun klanten weer binnen bedienen. Ook bioscopen, musea en theaters zouden de deuren mogen heropenen.

‘Als alles goed gaat, zal de premier morgen bevestigen dat er een versoepeling aankomt”, zei minister Gove. Vriendschappelijke en intieme contacten is iets dat ‘we hersteld willen zien.’

Ook deskundigen menen dat het juiste moment is aangebroken om beperkingen te beëindigen. Dat is mogelijk door het ‘buitengewone succes’ met de vaccinatiecampagne en de langdurige lockdown, aldus topvaccinoloog Pollard van de universiteit van Oxford in Britse media. ‘Dat betekent dat we ons hier in het Verenigd Koninkrijk in een zeer gelukkige positie bevinden.’