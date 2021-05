Netanyahu wijst kritiek op bouw in bezet Jeruzalem van de hand

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wijst met kracht de groeiende internationale kritiek van de hand op bouwprojecten in Jeruzalem. Het gaat om het uit hun woning zetten van Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem, dat door Israël in 1967 werd bezet. Voor Netanyahu is het Israëlisch grondgebied en hij zei dat zijn land zoals ieder ander het recht heeft in zijn eigen hoofdstad te bouwen. ‘Dat hebben we gedaan en dat blijven we doen”, aldus Netanyahu.

Arabische bewoners van Oost-Jeruzalem zijn massaal tegen de jongste bouwplanen en uitzettingen gaan betogen. Kolonisten azen weer op een Arabische wijk, Sheikh Jarrah, en bijna zestig oorspronkelijke bewoners zouden plaats moeten maken voor kolonisten. Sinds vrijdag zijn er vooral rond de al-Aqsamoskee in het centrum honderden gewonden gevallen bij botsingen tussen politie en betogers.

Jordanië heeft het Israëlische optreden tegen demonstranten en moskeegangers ‘barbaarse aanvallen’ genoemd. Het land is om historische redenen betrokken bij het beheer van een aantal islamitische en christelijke panden in Jeruzalem, inclusief de Haram al-Sharif, het islamitische Verheven Heiligdom, waar de moskee onderdeel van is.

Zitting hooggerechtshof

Israël heeft Oost-Jeruzalem in 1980 geannexeerd en voert bevolkingspolitiek die het aantal Arabieren moet beperken, vooral door het opwerpen van administratieve hindernissen voor de Arabieren die er weinig rechten hebben. De internationale gemeenschap erkent over het algemeen de Israëlische annexaties van Palestijnse gebieden niet. Er wonen naar schatting nog 300.000 Arabieren of Palestijnen in het bezette Jeruzalem. Ze hebben er een kwetsbare verblijfsstatus en worden niet als staatsburger erkend. Het Israëlische hooggerechtshof heeft een zitting over de uitzettingen in Sheikh Jarrah die maandag zou zijn, voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In Arabische landen wordt Israël fel bekritiseerd en de EU, de VN, Rusland en de VS hebben samen hun zorg geuit. Paus Franciscus riep op de botsingen in de stad te stoppen.