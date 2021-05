KNVB: blij dat Feyenoord-Ajax doorgaat

De KNVB is blij dat de wedstrijd Feyenoord - Ajax zondagmiddag doorgaat. De klassieker was onzeker geworden omdat de politiebonden acties tijdens het duel hadden aangekondigd. De gemeente Rotterdam had een kort geding aangespannen tegen de mogelijk acties. Na een handreiking van het kabinet dat de cao-onderhandelingen weer worden voortgezet, werd de staking afgeblazen door de bonden.