Toestand New Delhi verbetert iets maar lockdown verlengd

Kejriwal zei dat het aantal mensen dat positief op het virus wordt getest is teruggelopen van 35 procent halverwege april naar 23 procent, maar hij vindt dat geen aanleiding de bewegingsvrijheid te verruimen.

De metropool had vooral te kampen met een tekort aan zuurstof voor de behandeling van ernstig zieke patiënten, maar het gaat het nu iets beter volgens Kejriwal. Het komt mede omdat New Delhi ook via de rechter bij de gezondheidsautoriteiten meer actie heeft afgedwongen. Het heeft onder meer geleid tot het opzetten van een nationale ‘Task Force’ die de beschikbare zuurstof beter in kaart moet brengen en sneller distribueren.

Miljoenen besmettingen

In India zijn er ruim 300 miljoen coronatests uitgevoerd en 22,3 miljoen besmettingen vastgesteld. Bij ruim 18 miljoen van de gevallen gaat het om mensen zonder ziekteverschijnselen of genezen patiënten. In het land van bijna 1,4 miljard inwoners zijn momenteel ongeveer 3,7 miljoen actieve gevallen van het coronavirus. In het land zijn volgens de autoriteiten zo’n 243.000 patiënten met of door Covid-19 overleden. Dat is per miljoen inwoners (ongeveer 175) erg weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Brazilië (1970), de VS (1790) of Spanje (1685).

Maar het aantal sterfgevallen is in India momenteel erg hoog met zondag weer meer dan 4000 in 24 uur tijd. In de politiek wordt om een nationale strenge lockdown geroepen. Momenteel zijn naast New Delhi nog twaalf van de 36 deelstaten vrijwel lamgelegd met een strenge lockdown.