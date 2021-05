Loekasjenko regelt machtsoverdracht voor als hij gedood wordt

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft een decreet getekend voor de machtsoverdracht in het geval hij wordt vermoord, door andere gewelddadige acties om het leven komt of niet langer kan functioneren. In dat geval wordt de macht overgenomen door een veiligheidsraad, zo staat in de nieuwe regelgeving. Eerder was bepaald dat de premier van het land tijdelijk de macht zou overnemen tot een nieuwe president aantreedt.

Loekasjenko heeft afgelopen maand gezegd dat hij het politieke stelsel in het land wil veranderen. Hij heeft dat vaker gedaan in de bijna 27 jaar dat hij aan de macht is. Kort na zijn aantreden in 1994 trok hij de macht naar zich toe als president. Loekasjenko is meerdere malen in omstreden verkiezingen herkozen. Na de presidentsverkiezingen in augustus vorig jaar kwamen er massale protesten tegen hem omdat hij volgens de oppositie de stembusgang in werkelijkheid verloor en niet heeft gewonnen met 80 procent van de stemmen.

In april maakten Minsk en Moskou melding van de aanhouding van zeven mensen in Wit-Rusland en in Rusland die een gewelddadige machtsovername zouden hebben beraamd. Ze zouden plannen hebben Loekasjenko en een aantal topfiguren van het bewind en hun gezinsleden te vermoorden.