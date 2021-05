Johnson nodigt Sturgeon uit om ‘samen te werken’

De Britse premier Boris Johnson heeft leider Nicola Sturgeon van de Schotse Nationale Partij (SNP) gefeliciteerd met haar verkiezingszege en vraagt haar om samen te werken, meldt Downing Street. ‘Ik geloof hartstochtelijk dat de belangen van mensen in het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder de mensen in Schotland het best gediend zijn als we samenwerken”, schreef Johnson aan Sturgeon.