Italië wil quarantaineplicht voor reizigers half mei opheffen

Italië is van plan om de quarantaineplicht voor reizigers uit EU-landen, Groot-Brittannië en Israël half mei op te heffen in een poging de toeristische sector nieuw leven in te blazen, zei minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zaterdag. De quarantaineplicht voor Amerikaanse reizigers zal in juni worden opgeheven, zei Di Maio na een overleg met de Italiaanse gezondheidsminister Roberto Speranza.