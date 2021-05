Tientallen doden na explosies bij school in Kabul

De ontploffingen vond plaats in het westelijke deel van Kabul, in een zwaar sjiitische moslimbuurt die de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van Islamitische Staat. Het ministerie liet niks los over de oorzaak of het doelwit van de explosies. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist.

In Kabul heerst een nieuwe staat van alertheid, aangezien de Verenigde Staten vorige maand aankondigden de laatste troepen uit het land terug te halen. Afghaanse functionarissen zijn bang dat het vertrek van de Amerikanen zal leiden tot een toename van het aantal aanvallen van de Taliban.