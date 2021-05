Tesla heeft wereldwijd 25.000 snellaadpalen

Autofabrikant Tesla zegt wereldwijd 25.000 snellaadpalen te hebben. Dat meldt het bedrijf op een speciaal daarvoor aangemaakt Twitter-account. Het is het grootste netwerk van snellaadpalen voor elektrische auto’s wereldwijd. In Nederland zijn er nu zo’n 30 snellaadlocaties, met meerdere palen.

Het Twitter-account, genaamd Tesla Charging, houdt sinds begin dit jaar bij hoeveel snellaadstations en bijbehorende laadpalen er steeds bijkomen en waar. De afgelopen paar dagen kwamen er stations bij in de Verenigde Staten, Zweden en China.

In oktober 2020 opende het Nederlandse snellaadbedrijf Fastned samen met Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland. Tesla bouwt verder aan een gigafabriek in de buurt van Berlijn dat de grootste productielocatie voor batterijen ter wereld kan gaan worden. Die bouw heeft wel vertraging opgelopen, onder meer vanwege het wachten op toestemming van lokale autoriteiten door een wijziging in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag van Tesla.

Topman Elon Musk houdt intussen weer de gemoederen op sociale media bezig. Zo presenteert hij zaterdagavond de beroemde Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live en twitterde hij in de aanloop daarvan dat een prototype van de Cybertruck, de elektrische pick-uptruck van zijn bedrijf, dit weekend in New York is. Daar wordt de tv-show opgenomen. Eind 2021 wil Tesla met de fabricage van de elektrische pick-uptruck beginnen.