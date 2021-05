De Graafschap: geweld tegen journalisten past niet bij deze club

De Graafschap is totaal niet te spreken over het gedrag van de fans bij het stadion na afloop van de wedstrijd tegen Jong Ajax. Bij de terugkeer uit Amsterdam werden de spelers opgewacht, die na een gelijkspel nog geen promotie naar de Eredivisie wisten af te dwingen. Een aantal journalisten werd door fans belaagd.

‘Ik heb helaas nog geen goed beeld van wat daar precies is gebeurd”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. ‘Maar dit past niet bij De Graafschap. Je blijft van elkaar af. Geweld tegen journalisten keuren wij absoluut af. Ze moeten de ruimte krijgen hun werk te doen.’

Ostendorp was vrijdagavond ook zelf naar het stadion gegaan. ‘Ik heb daar de fans gevraagd om afstand te houden van de spelersgroep. Dat hebben ze goed gedaan. Ik heb toen wel wat schermutselingen gezien, maar dat leek goed te worden opgelost door stewards. Ik heb pas vanochtend gehoord over de betrokkenheid van journalisten. Ik ben aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd en heb er ook contact over met de politie.’