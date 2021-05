‘Investeer in vaccinatie in plaats van in toegangstesten’

In plaats van in toegangstesten zou de overheid moeten investeren in de vaccinatiestrategie voor de lange termijn, zegt vaccinoloog en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de Groot tegen het ANP. Er wordt volgens hem nauwelijks onderzoek gedaan naar de werking van de coronavaccins op de langere termijn, terwijl het maar zeer de vraag is hoe lang de vaccins bescherming bieden.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over een kabinetsplan om toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Er lijkt al wel een Kamermeerderheid voor het voorstel te zijn. ‘We gaan investeren in het organiseren van evenementen, terwijl: het enige dat ons uit de coronapandemie helpt is vaccineren”, zegt De Groot, die onder andere lid was van de Gezondheidsraad. ‘Als iedereen straks twee prikken heeft, komt namelijk de volgende fase in beeld: de coronavaccinatie is hetzelfde geworden als de griepprik. Dat wil zeggen dat mensen waarschijnlijk geregeld een extra prik nodig hebben om de bescherming op peil te houden. Je moet nú al nadenken over de vraag welke groepen in aanmerking komen voor zo’n zogeheten ‘booster’ en hoe je dat organiseert.’

Op dit moment wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar de vraag hoe lang de coronavaccins bescherming bieden, terwijl zulke onderzoeken al wél kunnen volgens De Groot. ‘Je kunt al testen gaan ontwikkelen die kunnen voorspellen hoelang de vaccins beschermen en wanneer mensen dus eventueel een derde prik nodig hebben.’ Zo wordt in Engeland op dit moment een proef gedaan met een derde prik. Het opzetten van zulke onderzoeken duurt volgens De Groot zeker een half tot driekwart jaar. De coronavaccins die nu worden gegeven bieden mogelijk komende winter nog wel bescherming, maar zeker is dat niet.

Als we één ding hebben geleerd van het afgelopen coronajaar is dat we als Nederland altijd achter de feiten aanlopen, zegt de vaccinoloog. Hij verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar het lopende vaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad kwam pas heel laat met een advies over de prikvolgorde, een van de redenen dat Nederland laat begon met vaccineren. ‘Als dadelijk blijkt dat heel veel mensen komende winter inderdaad een derde prik nodig hebben, dan moet je weten hoe je dat organiseert en ook hoe je mensen bereid vindt nog een prik te nemen. We moeten niet telkens reageren op wat er gebeurt, maar juist anticiperen.’