Amsterdam toneel van landelijk protest tegen windmolens

Tegenstanders van de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur voeren zaterdag actie in Amsterdam. Ze overhandigen handtekeningen aan burgemeester Femke Halsema, rollen een spandoek van 500 meter lang uit op de Dam en houden een manifestatie in het Westerpark. Initiatiefnemer van de actiedag is Windalarm, in samenwerking met actiegroepen uit het hele land.