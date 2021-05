Resterende kaartjes Eurovisie Songfestival in de verkoop

Slechts negen dagen voor de eerste show gaan zaterdagmiddag alle kaarten voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam opnieuw in de verkoop. In eerste instantie kunnen alleen mensen die al een ticket voor de afgelaste editie van vorig jaar hadden een van de 27.500 resterende kaartjes kopen.

Het kabinet gaf eind vorige maand toestemming voor een zogeheten Fieldlab-experiment tijdens het songfestival. Bij de repetities die zaterdag beginnen, de halve finales en de grote finale, in totaal negen shows, mogen nu per show maximaal 3500 mensen worden toegelaten. Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit van Rotterdam Ahoy.

Het aantal beschikbare kaarten was in vergelijking met de show van vorig jaar al drastisch verlaagd omdat de organisatie begin dit jaar besloot de 'green room' op de arenavloer in te richten. Daardoor zijn er geen staanplaatsen.

Tijdens het songfestival gelden voor de bezoekers strikte regels. Zo moet iedereen bij binnenkomst een negatieve coronatestuitslag laten zien, die niet ouder is dan 24 uur.

Naar verwachting zijn de kaartjes heel snel uitverkocht.