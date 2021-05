Shell begint deze zomer met productie groene waterstof

Olie- en gasconcern Shell begint deze zomer met de productie van groene waterstof op zijn belangrijkste raffinaderij in Duitsland. De Rheinland-raffinaderij in Rodenkirchen enkele kilometers ten zuiden van Keulen wordt daarmee de eerste Europese raffinaderij waar op het terrein schone waterstof wordt geproduceerd.

De productie van waterstof kost veel energie. Als dat gebeurt met energie uit schone bron, zoals zonne-energie of windenergie, wordt dat groene waterstof genoemd. Als er energie gebruikt wordt die opgewekt is met fossiele brandstoffen dan heet het grijze waterstof. Als dergelijke energie gebruikt wordt maar de uitgestoten CO2 is opgevangen voordat die in de atmosfeer terechtkwam, dan wordt de waterstof blauw genoemd.

De Rheinland-raffinaderij is het eerste Europese project van Shell op het gebied van groene waterstof, maar niet het enige. Ook in Nederland werkt het aan de productie van groene waterstof. Shell denkt dat waterstof, dat veelal wordt gezien als essentieel voor de vergroening van de industrie, een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsvoering wordt in de komende decennia. De eerste jaren zal het nog niet zover zijn.