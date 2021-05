Geen quarantaine voor Engelsen na vakantie in 12 bestemmingen

Transportminister Grant Shapps maakte vrijdag op een persconferentie de ‘groene lijst’ bekend van landen met een laag risico op een coronabesmetting en een hoge vaccinatiegraad. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Brunei, Gibraltar en de Falkland-eilanden staan er ook op.

Wie terugkomt uit een ‘oranje’ land moeten tien dagen in quarantaine. In het verkeerslichtensysteem vallen de meeste landen daaronder, zoals belangrijke bestemmingen als Spanje, Frankrijk en Griekenland. Bij terugkeer uit een rode bestemming is tien dagen quarantaine ook verplicht, maar dan op eigen kosten in een door de overheid aangewezen hotel. Bijvoorbeeld Turkije en Nepal vallen daaronder.

Veilige landen

‘We moeten zeker zijn dat het gaat om veilige landen”, zei Shapps. Hij had het over een voorzichtige stap met ‘helaas’ een bepekte lijst van veilige landen. ‘We willen een zomer waarin we met vaccins en tests kunnen reizen en families herenigen”, aldus de minister. De Britse corona-app toont vanaf 17 mei of iemand is gevaccineerd, aldus de minister.

Britten die nu op vakantie gaan kunnen een boete krijgen. Reizen naar het buitenland is alleen toegestaan met een geldige reden. De andere delen van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Wales en Noord-Ierland - hebben nog niet bekendgemaakt wanneer ze hun reisbeperkingen versoepelen.