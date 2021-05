Amnesty ziet Kremlin-criticus Navalni weer als gewetensgevangene

Amnesty had eind februari gezegd Navalni niet langer als gewetensgevangene te zien omdat hij in het verleden discriminerende toespraken had gehouden. Hij had illegale migranten bekritiseerd en hij deed mee aan een nationalistische mars. Volgens Amnesty hebben de Russische autoriteiten het besluit gebruikt om de rechten van Navalni verder te schenden. En de organisatie erkent dat personen hun mening en gedrag in de loop der jaren kunnen veranderen.

Na een zorgvuldige evaluatie heeft Amnesty besloten Navalni opnieuw aan te wijzen als gewetensgevangene, laat de organisatie weten. ‘Amnesty International heeft een verkeerde beslissing genomen en verontschuldigt zich voor de negatieve gevolgen die dit heeft gehad op Navalni persoonlijk, en op de activisten in Rusland en de rest van de wereld die onvermoeibaar campagne voeren voor zijn vrijheid.’