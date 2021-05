Medische mondkapjes nu volledig in Nederland gemaakt

Medische mondkapjes kunnen voortaan ook in Nederland worden gemaakt. Dutch PPE Solutions, een samenwerkingsverband met speciaalchemiebedrijf DSM en industrieconcern VDL, opende vrijdag in het Limburgse Geleen een fabriek die medische mondkapjes produceert met filters die volledig in Nederland zijn gefabriceerd.

De fabriek werd in slechts ‘enkele maanden’ gebouwd en moet ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van buitenlandse producenten. In de Geleense fabriek moeten jaarlijks zo’n 10 miljoen mondkapjes worden gemaakt, onder meer voor de zorg.

Hiervoor moesten producenten van mondkapjes uitwijken naar het buitenland voor filters van smeltgeblazen polypropyleen. Dat materiaal wordt doorgaans gebruikt in gecertificeerde medische mondkapjes omdat het goed filtert. Het filtermateriaal wordt onder meer gemaakt met gebruikt frituurvet.

VDL en DSM begonnen in september vorig jaar met hun samenwerking. Sindsdien investeerden ze miljoenen euro’s in Dutch PPE Solutions. Op productielocaties van het bedrijf in Geleen en Helmond werken enkele tientallen mensen.