Forse tegenvaller op arbeidsmarkt VS

In de Verenigde Staten zijn er in april 266.000 banen bijgekomen. Dat is veel minder dan de 1 miljoen nieuwe banen die economen in doorsnee hadden voorspeld. De werkloosheid bleef nagenoeg onveranderd op 6,1 procent.

Economen rekenden op een veel sterkere toename door de vergevorderde vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Daardoor kunnen veel delen van de economie weer open.

Door de heropening van winkels en horecagelegenheden steeg de vraag naar arbeidskrachten in die sectoren weliswaar, maar dit werd tenietgedaan elders. Zo gingen er volgens het US Bureau of Labor Statistics arbeidsplaatsen verloren onder bezorgers en pakketvervoerders, waar tijdens het hoogtepunt van de lockdowns nog veel extra vraag naar was.

In maart kwamen er volgens nieuwe berekeningen nog 770.000 banen bij. Het werkloosheidspercentage ligt nog altijd veel hoger dan voor de coronapandemie. In februari 2020 was de werkloosheid nog 3,5 procent.