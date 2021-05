Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2521 coronapatiënten, dertig minder dan op donderdag, en dat is het laagste aantal in twee weken tijd. In de afgelopen week zijn 185 bedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1724 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met tien naar 797. Voor het eerst in ongeveer drie weken komt dit aantal onder de 800 uit.

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 287 mensen nieuw op een verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namen ziekenhuizen in de afgelopen week 1947 nieuwe patiënten op. Dit komt neer op gemiddeld 278,1 mensen per dag, het laagste peil sinds eind maart.