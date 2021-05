Europese Commissie ‘dicht bij’ tekenen grote vaccinorder Pfizer

De nieuwe vaccins worden besteld voor levering in vooral 2022 en 2023, als boost na al gezette prikken en als bescherming tegen nieuwe varianten. Ook kunnen de nieuwe vaccins voor kinderen in aanmerking komen. Tot nu toe heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) alleen vaccins voor volwassenen goedgekeurd maar momenteel onderzoekt het agentschap of de Pfizer-vaccins ook veilig en efficiënt voor jongeren zijn. Volgens de woordvoerder wordt een uitspraak hierover van EMA in juni verwacht.

Volgens Die Welt, die zich baseert op uitspraken van diplomaten, zou Frankrijk de order om onduidelijke redenen hebben willen tegenhouden, mogelijk omdat Parijs een grotere rol wil voor Franse farmaceutische bedrijven, suggereerden de anonieme bronnen. Ook de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie) zou zijn twijfels hebben volgens de krant, maar volgens de woordvoerder zijn hierover ‘geen discussies gevoerd’ binnen de commissie.