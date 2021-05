Japan verlengt noodtoestand, verzet tegen Spelen in Japan groeit

De regering van Japan heeft de noodtoestand die sinds eind april van kracht is in vier regio’s in verband met de coronapandemie verlengd tot 31 mei. Behalve in Tokio en de prefecturen Osaka, Kyoto en Hyogo gaat de noodtoestand ook gelden voor de regio’s Aichi en Fukuoka, meldde premier Yoshihide Suga vrijdag.