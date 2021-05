Staatssecretaris deed niet genoeg tegen corona in detentie

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) heeft niet genoeg gedaan om te voorkomen dat een Colombiaanse vrouw in vreemdelingenbewaring tot twee keer toe in quarantaine moest vanwege corona. Daardoor duurde de detentie van de vrouw onnodig lang. De staatssecretaris moet haar daarom 880 euro schadevergoeding betalen, zo heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Sinds maart vorig jaar gelden er tijdelijke reisbeperkingen voor mensen uit landen buiten de EU die naar Nederland willen reizen. Deze restricties zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met het oog op de volksgezondheid mocht een vrouw uit Colombia bij aankomst op Schiphol dan ook Nederland niet in. Zij is vervolgens in vreemdelingenbewaring gesteld, met de bedoeling dat ze binnen twee weken terug zou vliegen naar Colombia. Maar de terugreis werd uitgesteld, omdat haar kamergenoot in detentie besmet bleek te zijn met het coronavirus. De vrouw moest daarom zelf tien dagen in quarantaine.

Na deze quarantaine kwam zij bij een andere kamergenoot die ook positief werd getest op het coronavirus. Daarom moest de Colombiaanse opnieuw tien dagen in quarantaine. Uiteindelijk heeft zij tot aan haar vertrek uit Nederland 25 dagen in detentie gezeten.

De Raad van State vindt dat Broekers-Knol zich na de eerste quarantaineperiode extra had moeten inspannen om te voorkomen dat de vrouw opnieuw in quarantaine moest, zodat ze zo snel mogelijk terug kon naar Colombia.