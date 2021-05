GBB ontstemd over uitspraken NAM-topman Atema

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt de uitspraken van NAM-topman Johan Atema zeer voorbarig. Hij zei in een interview met NRC dat de versterkingsoperatie in Groningen niet meer nodig is, omdat de kans op zwaardere aardbevingen tot ‘nog maar een paar procent’ is geslonken doordat de gaskraan wordt dichtgedraaid. Daardoor hoeven volgens Atema nog maar 50 woningen te worden versterkt en geen 26.000.