Koerssprong Adidas op Duitse beurs na sterke resultaten

Het aandeel Adidas schoot vrijdag omhoog op de beurs in Frankfurt. Beleggers reageerden enthousiast op de sterke kwartaalcijfers van het Duitse sportkledingmerk. Op het Damrak werd de strategie-update van biotechnoloog Galapagos goed ontvangen. Verder werd vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het herstel van de arbeidsmarkt vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Adidas dikte 8 procent aan. De fabrikant van sportartikelen en kleding herstelt sterk van de coronacrisis en zag de resultaten in al zijn markten aantrekken. De boycotacties in China tegen westerse kledingmerken vanwege kritiek op de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang lijken Adidas amper pijn te doen. Ondanks die acties zijn de verkopen van het merk in China meer dan verdubbeld. Ook is het bedrijf positiever over de omzetgroei voor het hele boekjaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 714,43 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1050,65 punten. De graadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt won 0,7 procent.

Galapagos

Sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 1,2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap zakte Aperam 2 procent, ondanks dat het bedrijf in het eerste kwartaal beter presteerde dan verwacht. Topman Timoteo Di Maulo sprak van het beste kwartaal in de geschiedenis van de roestvrijstaalfabrikant.

Galapagos won 0,8 procent. De biotechnoloog gaat zich vooral richten op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen en heeft onderzoeken naar medicijnen voor stofwisselingsziekten en osteoartritis stopgezet. Met de opgeschoonde pijplijn aan medicijnen loopt Galapagos naar eigen verwachting minder risico en bespaart het ook kosten.

Siemens

In Frankfurt steeg Siemens 1,9 procent. Het Duitse technologie- en industrieconcern verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor de winst en omzet. Het bedrijf merkt dat er meer vraag is naar zijn producten vanuit de autosector. Vooral China was een grote aanjager van de groei. In Parijs zakte Klépierre 3,6 procent. Beleggers waren niet te spreken over de resultaten van het Franse vastgoedbedrijf, dat onder meer eigenaar is van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

De euro was 1,2075 dollar waard, tegenover 1,2054 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 64,85 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 68,26 dollar per vat.