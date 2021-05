Schaakrubriek: De partij die hoge verwachtingen deed ontstaan in Nederlandse harten

Een paar dagen lang waren de verwachtingen van het vaderlandse schaakvolk hooggespannen wat betreft een overwinning van Giri in het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg, zeker na de zeges op Ding en Caruana, toch wel (respectievelijk) de nummers drie en twee van de wereld.

Maar de nederlaag tegen Grischuk (nummer zeven) maakte een einde aan deze illusie en daardoor werd Nepomniatchi (nummer vier) de winnaar en de uitdager van wereldkampioen Carlsen. Wel verdiend, want hij haalde uit de twee partijen tegen Giri anderhalf punt. Een complotdenker zei tegen mij: ja, met drie Russen van de acht wint uiteraard een Rus. Maar dat is onzin, dat hoort bij de vroegere Sovjet Unie, toen dat inderdaad geregeld werd. Zal Giri over vier jaar weer een kans krijgen (hij is vier jaar jonger dan Nepo)? Of is dan de beurt aan bijvoorbeeld Alireza Firouzja, 17 jaar, maar nu al de nummer dertien van de wereld? (Overigens, Jorden van Foreest staat op 38).

We zullen het in ieder geval in die vier jaar allemaal kunnen v..

