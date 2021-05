Australië laat eigen inwoners na kritiek terugkeren uit India

Vanwege de vele coronabesmettingen in India is het sinds 27 april niet meer mogelijk om vanuit India naar Australië te vliegen. Volgens premier Scott Morrison waren uitzonderingen voor de eigen bevolking niet mogelijk, omdat hij geen derde golf wilde riskeren. Dit leidde tot kritiek van onder anderen parlementariërs, expats en de Indiase gemeenschap.

Sinds het begin van de pandemie konden Australische inwoners in het buitenland altijd terugkeren, maar moesten ze bij terugkomst wel twee weken in hotelquarantaine. In het geval van India is dat niet toegestaan uit angst dat de quarantainelocaties worden overbelast. Op het overtreden van het inreisverbod, door via een ander land terug te reizen, staan boetes en een celstraf tot vijf jaar.

Repatriëringsvluchten

Australië zal tussen 15 en 31 mei drie vluchten charteren voor de repatriëring van ongeveer negenhonderd mensen in India die als kwetsbaar zijn aangemerkt, aldus Morrison nu. De regering schat dat ongeveer 9000 Australische burgers en inwoners in India zijn. De mensen die willen terugkeren moeten een negatieve coronatest hebben voor hun terugkeer en in Australië in hotelquarantaine.

Volgens Morrison is het onwaarschijnlijk dat zijn regering op korte termijn weer commerciële vluchten vanuit India zal toestaan. In plaats daarvan heeft hij de autoriteiten om extra repatriëringsvluchten gevraagd.