Beurshandel in teken banenrapport VS en bedrijfsresultaten

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Het herstel van de arbeidsmarkt vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Op het Damrak kwamen roestvrijstaalmaker Aperam en vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties met kwartaalcijfers. Ook grote Europese bedrijven als Crédit Agricole, Siemens, Adidas en Klépierre openden de boeken.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting ook met kleine winsten openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend licht vooruit in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street.

Economen verwachten dat er in de Verenigde Staten in april bijna 1 miljoen banen zijn bijgekomen. De verwachte banenaanwas toont aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis. Woensdag kwam loonstrookverwerker ADP ook al met positieve cijfers over de arbeidsmarkt.

Aperam

Aperam presteerde in het eerste kwartaal duidelijk beter dan verwacht. Topman Timoteo Di Maulo sprak van het beste kwartaal in de geschiedenis van de roestvrijstaalfabrikant. Ook voor het tweede kwartaal rekent het bedrijf op een stijging van het resultaat en een verdere afname van de schuld.

Galapagos kondigde aan zich vooral toe te gaan leggen op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen. De biotechnoloog heeft onderzoeken naar medicijnen voor stofwisselingsziekten en osteoartritis stopgezet. Met de opgeschoonde pijplijn aan medicijnen loopt Galapagos naar eigen verwachting minder risico en bespaart het bedrijf ook kosten. De afgelopen tijd kampte Galapagos met tegenvallers rond zijn medicijnen.

Luchtvaartsector

Ook gaat de aandacht uit naar de luchtvaartsector. Groot-Brittannië maakt vrijdag zijn ‘groene lijst’ bekend van regio’s met een laag risico, waar mensen naartoe zouden kunnen reizen zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. Naar verluidt zal maar een select aantal regio’s op die lijst staan. Belangrijke bestemmingen zoals Spanje en Griekenland zouden nog uitgesloten zijn.

De euro was 1,2059 dollar waard, tegenover 1,2054 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 65,21 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer op 68,60 dollar per vat.