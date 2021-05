Doetinchem ontraadt komst fans naar stadion De Graafschap

Supporters die een feestje willen vieren, moeten dat thuis doen, aldus de gemeente. ‘Het aantal coronabesmettingen in de Achterhoek is nog steeds erg hoog”, aldus burgemeester Mark Boumans. Hij zegt dat de gemeente evenwel ‘niet naïef’ is en daarom extra politieagenten heeft klaarstaan, mochten er toch supporters op de been zijn vrijdagavond. Ook mogen er geen auto’s in de buurt van het stadion komen.

Afgelopen zondag kwamen supporters van Ajax massaal naar de Johan Cruijff ArenA toen de Amsterdammers de 35e landstitel veroverden. Ook bij de huldiging van SC Cambuur, kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, een dag eerder in Leeuwarden was het onrustig.